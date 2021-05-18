Прокуратура назвала причиной смерти белого медведя Умки в Екатеринбурге инсульт

Причиной смерти белого медведя Умки в Екатеринбургском зоопарке стало кровоизлияние в мозг, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, согласно экспертизе Уральского государственного аграрного университета, комплекс морфологических изменений в теле медведя характерен для онкологического процесса в печени.

Также в желудке у медведя был обнаружен мячик.

Несмотря на установленную причину смерти животного, прокуратура всё равно внесла руководству зоопарка представление именно из-за мячика, который проглотил медведь.

«Гибель белого медведя в МБУК "Екатеринбургский зоопарк" показала, что сотрудниками зоопарка принимаются недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных, недопущение попадания инородных предметов в вольер к животным, а также пресечение нарушений правил поведения и общественного порядка на территории зоопарка, совершаемых посетителями зоопарка. В этой связи прокуратура внесла представление в адрес директора зоопарка с требованием устранения выявленных нарушений, рассмотрение которого поставлено на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, белый медведь Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, скончался утром 20 апреля. Сначала сообщалось, что причиной смерти стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер: медведь проглотил мячик, и тот застрял у него в желудке.