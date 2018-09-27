Прокуратура настаивает на пересмотре дела пенсионера, осуждённого за выросший в огороде мак

Прокуратура Пермского края признала, что приговор, вынесенный 64-летнему ветерану труда Игорю Трошеву, у которого в огороде нашли мак, нужно пересмотреть, сообщает пресс-служба ведомства.

«Изучив приговор, прокуратура пришла к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения. В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Трошеву, не был рассмотрен вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания», — отмечают в прокуратуре Пермского края.

В связи с этим заместитель прокурора региона направил в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда апелляцию с предложением направить дело на новое рассмотрение.

Ранее отменить приговор пенсионеру призвал зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, отметивший, что после отмены приговора необходимо «с позором уволить следователей».

Напомним, Игоря Трошева приговорили к одному году лишения свободы условно за культивирование наркотического растения (часть 2 статьи 231 УК РФ). Как сообщал Mash, пенсионеру привезли на участок новый грунт, из него вырос сорняк — мак.

Перед судом Трошев сдал кровь на наличие наркотиков, тест ничего не показал. На суде обвинитель требовал в качестве наказания для пенсионера три года лишения свободы. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого — он ветеран труда. Кроме того, его супруга является инвалидом.