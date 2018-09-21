В Госдуме призвали пересмотреть дело уральского пенсионера, осуждённого за мак в огороде

Приговор, вынесенный в Перми 64-летнему ветерану труда Игорю Трошеву, у которого в огороде нашли мак, необходимо отменить, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

По его мнению, после отмены приговора стоит «с позором уволить следователей».

«Нужно доказать умысел, что пенсионер выращивал мак на продажу. Я так понимаю, этого не было сделано, а было обвинение по факту того, что на огороде нашли мак. Это проблема правоприменения и тупости наших правоохранительных органов, недостаточной квалификации», — сказал Емельянов.

Напомним, накануне Игоря Трошева приговорили к одному году лишения свободы условно за культивирование наркотического растения. Как сообщал Mash, пенсионеру привезли на участок новый грунт, из которого вырос сорняк — мак. Дедушка не обращал на него внимания, но в отношении него всё равно завели уголовное дело.

Перед судом Трошев сдал кровь на наличие наркотиков. Тест ничего не показал. На суде обвинитель требовал в качестве наказания для пенсионера три года лишения свободы. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого — он ветеран труда. Кроме того, его супруга является инвалидом.