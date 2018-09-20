В Перми ветерана труда осудили за выросший в огороде мак (ВИДЕО)

В Перми 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева приговорили к 1 году лишения свободы условно за культивирование наркотического растения, передаёт Mash.

На суде обвинитель требовал в качестве наказания для пенсионера три года лишения свободы. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого и тот факт, что его супруга является инвалидом.

По данным канала, несколько лет назад пенсионеру привезли на участок новый грунт, из которого вырос сорняк — мак, на который мужчина не обращал внимания.

В отношении ветерана труда завели уголовное дело. Перед судом Трошев сдал кровь на наличие наркотиков в крови, тест ничего не показал.