Общество

В Перми ветерана труда осудили за выросший в огороде мак (ВИДЕО)

20.09.2018 14:46

В Перми 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева приговорили к 1 году лишения свободы условно за культивирование наркотического растения, передаёт Mash. 

На суде обвинитель требовал в качестве наказания для пенсионера три года лишения свободы. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого и тот факт, что его супруга является инвалидом. 

По данным канала, несколько лет назад пенсионеру привезли на участок новый грунт, из которого вырос сорняк — мак, на который мужчина не обращал внимания.

В отношении ветерана труда завели уголовное дело. Перед судом Трошев сдал кровь на наличие наркотиков в крови, тест ничего не показал. 

«Не ожидал я такого никогда. Всё равно обидно, что я стал заложником на своём участке», — рассказал пенсионер, расплакавшись. 

Видео: Mash
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