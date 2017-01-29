Прокуратура добилась принудительного привода Навального на заседание по «Кировлесу»

Ленинский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе на заседание по делу «Кировлеса» Алексея Навального и Петра Офицерова. Об этом сообщает «Интерфакс». Следующее заседание запланировано на девять утра 1 февраля, оба обвиняемых могут быть доставлены на него под конвоем.

«Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено», – заявили в суде.

Напомним, повторное рассмотрение дела «Кировлеса» началось в Ленинском районном суде 5 декабря. Навальный и Офицеров обвиняются в хищении у предприятия 16 млн рублей путём заключения заведомо невыгодного контракта. Оба фигуранта уже были осуждены по этому делу в 2013 году, получив условные сроки. В 2015 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Кировлеса» велось с грубыми нарушениями, Навального и Офицерова осудили за преступление, состав которого заключается в совершении действий, которые нельзя отличить от предпринимательской деятельности. 16 ноября 2016 года Верховный суд из-за решения ЕСПЧ отменил приговор.

После оправдания Навальный заявил о решении принять участие в президентских выборах.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: navalny.com