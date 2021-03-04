Прокуратура через суд добилась закрытия скандального приюта в Артёмовском

Артёмовская городская прокуратура через суд добилась прекращения деятельности местного приюта для бездомных собак. Ранее организация занималась отловом безнадзорных животных и в Нижнем Тагиле, но в октябре 2020 года зоозащитники вместе с сотрудниками Роспотребнадзора нашли в Артёмовском приюте трупы собак.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Артёмовский приют был размещён в помещениях для производственных целей, а у юридического лица отсутствует ряд документов.

«У юридического лица отсутствует проект санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектной документации санитарным правилам, не соблюдены размеры санитарно-защитной зоны при размещении на территории приюта кремационной установки. Кроме того, помещения карантинного и послеоперационного отделений, кормокухни находятся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии. Отсутствуют условия для хранения лекарственных средств, отсутствует изолятор для содержания больных животных», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Также выяснилось, что с декабря 2020 года компания содержала отловленных животных в гаражном боксе. В результате проверки прокуратура в направила в суд исковое заявление о запрете деятельности приюта. Требования были полностью удовлетворены.