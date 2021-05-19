Производители предупредили о возможном дефиците мороженого летом из-за обязательной маркировки продукции

Почти 40% производителей мороженого сообщили, что не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня, из-за чего летом в России может возникнуть дефицит мороженого, со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут пишет «Коммерсантъ».

Среди компаний, которые столкнулись с проблемами из-за новых правил, — Unilever, которая занимает около 10% рынка мороженого, и «Чистая линия» (около 4% рынка).

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина заявила, что проблемы с маркировкой возникают также из-за того, что это первый подобный опыт в мире, а ассортимент продукции очень широкий. Она добавила, что такая ситуация может привести к дефициту мороженого.

Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) на совещании заявил, что с 1 июня полностью готовы к маркировке только 62% производителей мороженого, остальные не успевают начать маркировку вовремя из-за проблем с поставкой необходимого для этого оборудования. В связи с этим в Минсельхозе обсуждали возможность не штрафовать компании за отсутствие маркировки до августа. При этом в ЦРПТ заявили, что не ожидают дефицита мороженого. По мнению представителей центра, благодаря длительному сроку хранения мороженого производители смогут сформировать запасы к 1 июня.

С июня 2021 года российские власти планируют ввести маркировку для мороженого и сыров, с 1 сентября маркировка станет обязательной для всей молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для всей молочной продукции.

В феврале вице-премьер Виктория Абрамченко предложила субсидировать отрасль молочной продукции, чтобы избежать дефицита и роста цен. По оценке Минсельхоза, для компенсации затрат на покупку оборудования для маркировки производителями молочной отрасли необходимо более 8,6 миллиарда рублей.