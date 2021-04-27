Производитель скалодрома в экопарке Нижнего Тагила, где травмировался подросток, рассказал свою версию случившегося

Директор компании «Наш двор» Алексей Дмитрошкин прокомментировал инцидент, произошедший 25 апреля в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле. Тогда 12-летняя девочка упала с игровой конструкции, получив травму руки. Как сообщает ИА «Все новости», версия производителя конструкции не совпадает с выводами очевидцев и пострадавшей.

Все конструкции детских площадок и тренажёров при разработке и сборке проходят испытания, говорит директор компании «Наш двор» Алексей Дмитрошкин. По его словам, на прочность проверяли и сам канат, а также узел-соединение, которым он крепится. По ГОСТу использующийся на детских площадках трос должен выдерживать нагрузку в 350 кг. А максимальная нагрузка модели каната, который эксплуатировали в экопарке, ещё выше — более тонны. По мнению подрядчика, у каната отсутствуют крепления. Трос не порвался, как предполагали изначально, а отвалился по причине того, что не был закреплён. Это подтверждают и фотографии с места происшествия, уверяет представитель подрядной организации.

«У меня сегодня в парк выезжали инженеры и обошли всё вокруг. Этой детали, которой был закреплён канат, там нигде нет. Но механических повреждений на канате нет: ничего не порвалось, не разрушилось. На основании чего там отсутствует деталь, ещё предстоит выяснить комиссии», — цитирует ИА «Все новости» директора ООО «Наш двор» Алексея Дмитрошкиа.

26 апреля игровую конструкцию в экопарке обследовала комиссия из представителей мэрии и эксплуатирующей организации. Специалисты пришли к аналогичным с Алексеем Дмитрошкиным выводам: канат оказался цел, но отсутствовало крепление в виде болтового соединения. Обслуживанием площадок, в том числе осмотром и протягиванием болтовых соединений, по муниципальному контракту должно было заниматься ООО «Гидравлика». Городские власти вынесут компании претензию, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Также Алексей Дмитрошкин отметил, что падение девочки с двухметровой высоты маловероятно. Скалодром заканчивается лазом-проёмом, который находится как раз на высоте двух метров.

«То есть свободное падение с высоты свыше двух метров исключено. Чтобы упасть с этой точки, девочка должна была ногами стоять на этом проёме. Тем не менее даже это регламентированно допустимое падение. Ребёнок, держась за канат, оказаться на такой высоте физически не мог. Падение было с высоты не более 1 метра 20 сантиметров. Я не знаю, что там произошло, но, анализируя по моему опыту, могу сказать, что дети падают на площадках часто. Но они могут упасть либо с недопустимой высоты, что категорически не должно присутствовать в конструкциях, либо с допустимой — не опасной для жизни и здоровья пользователя», — объяснил Дмитрошкин.