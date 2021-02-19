Проектированием реконструкции системы теплоснабжения на Вагонке займётся екатеринбургский институт

В Нижнем Тагиле нашли подрядчика для создания проекта реконструкции системы централизованного теплоснабжения Дзержинского района. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, пишет TagilCity.

Созданием проекта для реконструкции займётся екатеринбургский Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н. И. Данилова. Отметим, что МУП «Горэнерго-НТ» искал проектировщика почти год. В 2020 году стоимость работ оценивалась в 20,2 млн рублей, но в этом году её снизили до 15,4 млн рублей. Срок действия договора определён до 31 декабря 2021 года.

Согласно техзаданию, проектировщики должны выполнить комплексные инженерные изыскания и представить технический отчёт к реконструкции системы теплоснабжения: сетей, пунктов, камер. Разработать графики реконструкции объектов теплоснабжения с распределением капитальных затрат, объёмов строительно-монтажных работ. Синхронизировать мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения Дзержинского района с планами администрации Нижнего Тагила по благоустройству территорий и выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, работы будут проходить на улицах Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари, проспекте Вагоностроителей.

Финансирование проекта будет осуществляться за счёт МУП «Горэнерго-НТ» (не менее 20% от стоимости проекта), средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (не более 60% от стоимости проекта), областного и местного бюджетов. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) составит 720 млн рублей.