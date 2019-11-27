«Весь Северный против, это геноцид бескровный». Новую схему теплоснабжения Нижнего Тагила приняли со скандалом

44 из 46 тагильчан поддержали на публичных слушаниях изменение схемы теплоснабжения города, которое планируется реализовать до 2034 года. Мероприятие прошло накануне, 26 ноября, в Общественно-политическом центре. Докладчиками выступили вице-мэр Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Егор Копысов и представитель санкт-петербургской компании «Янэнерго», актуализировавшей по заказу горадминистрации схему. Во время голосования лишь два человека воздержались, при этом во время слушаний жители Северного и Девятого посёлков достаточно эмоционально и негативно высказывались о принимаемом документе. Предполагается, что к 2034 году частный сектор в этих микрорайонах отключат от централизованного теплоснабжения, а все дома перейдут на газ. Однако пока тагильчане не спешат газифицироваться. На покупку газового котла, его установку и проведение сопутствующих работ сегодня необходимо порядка 200 тысяч рублей. У многих жителей таких денег просто нет.

«Посёлок не полностью газифицирован. А как пенсионерам подключаться, если 200 тысяч нужно на подключение?» — спросил житель Девятого посёлка.

«У нас экономика растёт, а частный сектор унижают и как можно ниже опускают, — заявил житель Северного. — Почему нас хотят отключить от центрального отопления? Сделайте тогда нам бесплатное подключение к газу. Вы геноцидом занимаетесь бескровным. Бабка получает 15–17 тысяч рублей максимум. Мы за центральное отопление платим регулярно. Вы посёлок хотите казнить? 25% домов подключилось только. Электроэнергия, бензин дорожают, всё дорожает. Что вы хотите от колхозников, принудиловкой заставить?»

Егор Копысов отметил, что схема носит рекомендательный характер, но в городе «будут стремиться к тому, чтобы обеспеченные газом микрорайоны переходили на альтернативный источник отопления, так как необходимо снимать затраты на теплоснабжение». Теплоснабжающим организациям обслуживать частный сектор со старыми коммунальными сетями неудобно и невыгодно. В то же время при отключении централизованного теплоснабжения могут пострадать сети холодного водоснабжения.

«Данное отключение вызвано у нас экономической целесообразностью. Сети те у нас строились зачастую без проекта, обеспечить нормативное теплоснабжение с учётом экономических затрат очень сложно. Эксплуатация данных сетей влечёт за собой большие затраты. У вас по всем улицам проходит газовая магистраль, и вы имеете возможность подключения к ней. Бесплатного подключения к газовым сетям никогда не будет. И теплоснабжающие компании не могут нести потери», — сказал Егор Копысов.

Изменение потребления тепла связано со строительством жилья, а также вводом новых производств. При составлении новой схемы использовались материалы Генерального плана и статистические показатели развития города. Проектировщики указали на карте все объекты, которые уже введены или только планируются к вводу в эксплуатацию, и подписали, какие именно котельные будут заниматься их обслуживанием.

Напомним, в Нижнем Тагиле уже более пяти лет не могут газифицировать частный сектор. В феврале 2019 года количество подключённых к газовым сетям частных домов составляло лишь 18–40 процентов в зависимости от конкретного микрорайона. Меньше всего желающих подключиться на Голом Камне.