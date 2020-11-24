«Если будет –30, придётся костёр в квартире разводить!» Жители дома на Вагонке жалуются на холодные батареи

Жильцы пятиэтажного дома на Окунева, 51 в Нижнем Тагиле жалуются, что с 16 ноября замерзают в своих квартирах. Звонки в управляющую компанию, поставщику тепла МУП «Горэнерго НТ» и письмо мэру Владиславу Пинаеву не помогают, сообщил АН «Между строк» тагильчанин Андрей (имя изменено. — Прим. ред.).

«Квартиру в этом доме купил в августе, долгов по коммуналке нет, всё плачу исправно. Вызывал за свой счёт сантехника, промывал совместно с соседями радиаторы — результат нулевой. Вторую неделю температура в квартире составляет 16 градусов. Приходится поддерживать тепло газом. На улице –3 градуса сейчас, а если будет –10 или – 30, как быть? Костёр в бочке разводить? — рассказывает Александр. — Многие квартиры находятся без отопления: радиаторы холодные по одному стояку, по второму работает только верхний горизонт радиаторов. Мы писали в управляющую компанию “Райкомхоз НТ”, а также в “Горэнерго-НТ”, наши жалобы перекидывают друг на друга. Куда обращаться далее — не знаем».

В УК «Райкомхоз НТ» АН «Между строк» подтвердили, что проблемы с давлением горячей воды в трубах в четырёхподъездной панельке есть, но не во всём доме, а только в левой его части.

«Вопрос не к нам. “Горэнерго” ещё в прошлом году перешло на прямые договоры со всем районом, со всеми потребителями и несёт ответственность как исполнитель коммунальной услуги. На сегодняшний день на Вагонке температурные параметры в домах практически нигде не выдерживаются. Поставщик ресурсов, который получает за свою работу деньги, честно говоря, немножечко некорректно поступает с получателями услуг. Мы, как управляющая компания, не можем повлиять на ситуацию. Мы не “Уралвагонзавод”, которому принадлежит ТЭЦ, мы не “Горэнерго” со своими насосными подстанциями», — прокомментировал ситуацию сотрудник УК «Райкомхоз НТ», отказавшийся называть своё имя.

«Действительно, в этот дом сейчас поставляется теплоэнергия ненадлежащего качества, что вызвано нарушением гидравлических режимов. В настоящий момент ведутся работы по регулировке режима. Пока мы не можем найти причину проблемы, но до конца месяца планируем запустить тепло в этот дом в полном объёме», — заявил помощник директора МУП «Горэнерго НТ» Дмитрий Шурупов.

Вместе с тем в городских пабликах тагильчане пишут, что замерзают и жители других многоквартирников на Вагонке. Горожане уверены, что поставщик экономит на ресурсах в аномально тёплое для Урала начало зимы.