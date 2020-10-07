Общество

Проект по созданию в Черноисточинске «АртРезиденции» на старинном демидовском заводе признан одним из лучших в России

07.10.2020 13:20
Проект по созданию в Черноисточинске «АртРезиденции» на старинном демидовском заводе признан одним из лучших в России

Проект по созданию и развитию в Черноисточинске креативного кластера «АртРезиденция» на базе демидовского железоделательного завода прошёл в финал программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Вместе с «АртРезиденцией» и ещё 25 объектами в топ самых интересных и перспективных проектов России попал также «Креативный завод» в Сысерти. При этом всего на конкурс АСИ поступило более 600 заявок из 64 регионов страны.

«Это очень важные инициативы, отметил на презентации уральских проектов журналистам первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. Вторая жизнь нашего богатейшего 300-летнего индустриального наследия, которое сегодня по понятным причинам не используется, но по-прежнему является центром притяжения. Движущая сила этих проектов — инициативные молодые люди. Я приезжал в Сысерть на “Лето на заводе”. Планирую побывать и в Черноисточинске. Этот проект получил высокую экспертную оценку. “АртРезиденцию” мы включили в туристический кластер “Гора Белая”. Турпоток должен быть обеспечен не только в период горнолыжного сезона на Урале. Помещения бывшего завода в Черноисточинске можно использовать круглый год. Это то, что сегодня востребовано, на что есть запрос. Надеемся, эти два проекта получат своих финансовых партнёров. И мы, конечно, будем включаться в этот процесс. Креативная индустрия будет получать самое широкое развитие».

«АртРезиденция» появилась в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом в этом году благодаря поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Уникальный креативный кластер был создан на месте демидовского железоделательного завода, основанного в 1726 году. В 2012 году его помещения купил местный бизнесмен Александр Быков. Он мечтал дать старинному заводу вторую жизнь, и сотрудники центра «Мой бизнес» (представительство СОФПП) в Тагиле его в этом стремлении поддержали. Вместе они сейчас создают в Черноисточинске особенное пространство для притяжения творческих людей со всего Урала (и не только). Там они смогут проводить собственные выставки, концерты и мастер-классы, сообща работать над новыми проектами с другими мастерами и предпринимателями. Кроме того, многие из них научатся, наконец, монетизировать свой креатив.

«Вместе с коллегами из кластера “Гора Белая” мы запустили акселератор агротуристических проектов на площадке центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле. Там и родилась идея “АртРезиденции”, рассказал руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев. Ещё полгода назад на заводе не было той инфраструктуры, которая позволила бы нам реализовать этот проект. Но за 6 месяцев нам удалось привлечь на площадку 5 резидентов. Это позволило провести 26 сентября в “АртРезиденции” очень большое и важное мероприятие “Демидов-фест”. Оно привлекло свыше 4 тысяч человек».

Для гостей «Демидов-феста» было организовано более 20 видов активности, а также зоны фуд-корта. Хедлайнером фестиваля стала популярная уральская группа «Курара». Уже 10 октября в «АртРезиденции» пройдёт круглый стол для творческого сообщества «Смыслы вслух». Музыканты, художники, ремесленники, дизайнеры объединятся, чтобы поговорить об успехе в творчестве, о вдохновении и конкурентах. Модератором площадки станет музыкант, продюсер, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Взаимодействие инициативных людей, бизнеса, институтов развития, в том числе АСИ, дало мощную синергию. Недавно нам удалось наконец-то решить вопрос с газификацией завода. Сейчас мы обсуждаем с администрацией благоустройство прилегающей территории», добавил Сергей Федореев.

На развитие территории необходимо около 15 млн рублей. Деньги планируется привлечь на возвратной основе, в том числе в виде займов институтов развития. Сейчас авторы «АртРезиденции» ищут для сотрудничества предпринимателей, специализирующихся на гостиничном бизнесе и общепите. Предполагается, что в дальнейшем на территории старинного завода будут проводиться музыкальные и кинофестивали, пленэры и аукционы, творческие лагеря для школьников. Создание дополнительной инфраструктуры позволит создать порядка 60 новых рабочих мест.

Отметим, креативные кластеры в Свердловской области реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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