Проект по созданию в Черноисточинске «АртРезиденции» на старинном демидовском заводе признан одним из лучших в России

Проект по созданию и развитию в Черноисточинске креативного кластера «АртРезиденция» на базе демидовского железоделательного завода прошёл в финал программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Вместе с «АртРезиденцией» и ещё 25 объектами в топ самых интересных и перспективных проектов России попал также «Креативный завод» в Сысерти. При этом всего на конкурс АСИ поступило более 600 заявок из 64 регионов страны.

«Это очень важные инициативы, — отметил на презентации уральских проектов журналистам первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. — Вторая жизнь нашего богатейшего 300-летнего индустриального наследия, которое сегодня по понятным причинам не используется, но по-прежнему является центром притяжения. Движущая сила этих проектов — инициативные молодые люди. Я приезжал в Сысерть на “Лето на заводе”. Планирую побывать и в Черноисточинске. Этот проект получил высокую экспертную оценку. “АртРезиденцию” мы включили в туристический кластер “Гора Белая”. Турпоток должен быть обеспечен не только в период горнолыжного сезона на Урале. Помещения бывшего завода в Черноисточинске можно использовать круглый год. Это то, что сегодня востребовано, на что есть запрос. Надеемся, эти два проекта получат своих финансовых партнёров. И мы, конечно, будем включаться в этот процесс. Креативная индустрия будет получать самое широкое развитие».

«АртРезиденция» появилась в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом в этом году благодаря поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Уникальный креативный кластер был создан на месте демидовского железоделательного завода, основанного в 1726 году. В 2012 году его помещения купил местный бизнесмен Александр Быков. Он мечтал дать старинному заводу вторую жизнь, и сотрудники центра «Мой бизнес» (представительство СОФПП) в Тагиле его в этом стремлении поддержали. Вместе они сейчас создают в Черноисточинске особенное пространство для притяжения творческих людей со всего Урала (и не только). Там они смогут проводить собственные выставки, концерты и мастер-классы, сообща работать над новыми проектами с другими мастерами и предпринимателями. Кроме того, многие из них научатся, наконец, монетизировать свой креатив.

«Вместе с коллегами из кластера “Гора Белая” мы запустили акселератор агротуристических проектов на площадке центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле. Там и родилась идея “АртРезиденции”, — рассказал руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев. — Ещё полгода назад на заводе не было той инфраструктуры, которая позволила бы нам реализовать этот проект. Но за 6 месяцев нам удалось привлечь на площадку 5 резидентов. Это позволило провести 26 сентября в “АртРезиденции” очень большое и важное мероприятие — “Демидов-фест”. Оно привлекло свыше 4 тысяч человек».

Для гостей «Демидов-феста» было организовано более 20 видов активности, а также зоны фуд-корта. Хедлайнером фестиваля стала популярная уральская группа «Курара». Уже 10 октября в «АртРезиденции» пройдёт круглый стол для творческого сообщества «Смыслы вслух». Музыканты, художники, ремесленники, дизайнеры объединятся, чтобы поговорить об успехе в творчестве, о вдохновении и конкурентах. Модератором площадки станет музыкант, продюсер, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Взаимодействие инициативных людей, бизнеса, институтов развития, в том числе АСИ, дало мощную синергию. Недавно нам удалось наконец-то решить вопрос с газификацией завода. Сейчас мы обсуждаем с администрацией благоустройство прилегающей территории», — добавил Сергей Федореев.

На развитие территории необходимо около 15 млн рублей. Деньги планируется привлечь на возвратной основе, в том числе в виде займов институтов развития. Сейчас авторы «АртРезиденции» ищут для сотрудничества предпринимателей, специализирующихся на гостиничном бизнесе и общепите. Предполагается, что в дальнейшем на территории старинного завода будут проводиться музыкальные и кинофестивали, пленэры и аукционы, творческие лагеря для школьников. Создание дополнительной инфраструктуры позволит создать порядка 60 новых рабочих мест.

Отметим, креативные кластеры в Свердловской области реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».