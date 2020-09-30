Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведёт творческий круглый стол в «АртРезиденции» под Нижним Тагилом

В «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом 10 октября пройдёт круглый стол для творческого сообщества «Смыслы вслух». Музыкантов, художников, ремесленников, дизайнеров приглашают поговорить об успехе в творчестве, о вдохновении и конкурентах. Модератором площадки станет музыкант, продюсер, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Вместе с гостями круглого стола Вадим Самойлов попытается найти ответы на важные вопросы, которые рано или поздно задаёт себе каждый творческий человек. Также он поделится своим опытом продюсирования, создания концертных постановок, съёмок видеоклипов. Встреча пройдёт 10 октября в 15:00 на старом демидовском заводе в Черноисточинске, который находится на улице Кирова, 2а. Именно здесь в минувшие выходные прошёл большой арт-праздник «Демидов-фест».

«Старый железоделательный завод с трёхвековой историей становится точкой притяжения творческих людей со всего региона, и мы планируем поддерживать этот интерес. До конца года на заводе будут проходить различные встречи и активности», — комментируют в «АртРезиденции».

Круглый стол с Вадимом Самойловым будет бесплатным, но требуется предварительная регистрация, поскольку количество мест ограничено вместимостью площадки.