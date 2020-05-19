Проект для капремонта Демидовской поликлиники разработает тагильская фирма

Компанией-подрядчиком по разработке рабочей документации по капитальному ремонту здания поликлиники на ул. Горошникова стало ООО «Технологическая и строительная продукция» из Нижнего Тагила. Фирма победила в электронном конкурсе, так как её заявка для участия стала единственной и была признана соответствующей необходимым требованиям. За работы, связанные с сохранением объекта культурного наследия, областные власти заплатят 1,2 млн рублей.

Фирме «Технологическая и строительная продукция» необходимо будет сделать рабочий проект для капремонта, реставрации и приспособления под современное использование учреждения Демидовской горбольницы. В двухэтажном кирпичном здании с колоннами должны быть созданы безопасные и благоприятные условия для оказания медицинской помощи тагильчанам. Для этого требуется привести в порядок и соответствие санитарным правилам строительные конструкции и инженерные системы здания. Нужно сделать ремонт и усиление фундаментов, лестниц, стен и перегородок, заменить окна, двери, кровлю и ограждающие конструкции. После выполнения работ подрядчик должен согласовать документацию с автором научного проекта, отмечается на сайте госзакупок.

К 300-летию Нижнего Тагила планируется отремонтировать и отреставрировать весь ансамбль заводского госпиталя на ул. Горошникова. В ближайшее время в порядок будет приведён хирургический корпус Демидовской больницы. Это почти за 17 млн рублей выполнит ООО «Север-Строй».

Демидовская больница является памятником архитектуры. Госпиталь для рабочих тагильских заводов был построен в 1825 году по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарёва. Состояние здания сейчас оценивается как удовлетворительное. В больнице с 1995 года работает музей истории медицины. Экспозиция посвящена истории самого здания и знаменитым тагильским династиям врачей. Об истории красивого здания можно почитать в проекте «Город-лабириНТ».