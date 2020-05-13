Капитальным ремонтом хирургического корпуса в Демидовской больнице за 17 млн рублей займётся тагильская компания

Капитально ремонтировать хирургический корпус Демидовской больницы на улице Горошникова почти за 17 млн рублей будет ООО «Север-Строй» из Нижнего Тагила. Компания стала победителем открытых торгов, понизив начальную стоимость заключения контракта с 18,3 млн до 17,1 млн рублей. Другой участник электронного конкурса — ООО «Аспект» — уменьшил цену только до 17,2 млн рублей.

«Север-Строй» должен будет отремонтировать пятый этаж в здании хирургического корпуса. Проектом предусмотрен капремонт систем водопровода и канализации, перепланировка санузлов, демонтаж существующих и устройство новых полов. В корпусе также установят новые потолки, произведут отделку стен, восстановят сеть автоматической пожарной сигнализации. Все таблички названий кабинетов будут дублироваться тактильными с шрифтом Брайля.

«Север-Строй» ранее работал по контрактам МУ МВД России «Нижнетагильское», МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга».

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила планируется отремонтировать и отреставрировать весь ансамбль заводского госпиталя на улице Горошникова. В него входят поликлиника, дневной стационар и отделение функциональной диагностики Демидовской городской больницы.