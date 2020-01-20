200-летнее здание Демидовской поликлиники отреставрируют к 300-летию Нижнего Тагила

Капитальный ремонт и реставрация ждут ансамбль заводского госпиталя на Горошникова в ближайшие годы. Сейчас в зданиях, построенных Демидовыми, располагаются поликлиника, дневной стационар и отделение функциональной диагностики Демидовской городской больницы. Конкурс на разработку проектно-сметной документации по реставрации памятника архитектуры состоится в марте 2020 года, сообщает ИА «Все новости».

«В зависимости от смысловой начинки самого проекта мы будем понимать, какие нам дальше выставлять требования к подрядчику и в какое время он эти работы сможет сделать. Объект у нас крупный, я не думаю, что возникнут сложности с поиском подрядчика. Главное требование — это должна быть компания, у которой есть лицензия на работу с памятниками архитектуры. Помимо ремонта зданий, мы хотим восстановить историческую ограду вокруг зданий и фонтан, который не работает уже несколько десятилетий», — рассказал АН «Между строк» главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

В рамках капремонта будут заменены кровля и окна, проведены фасадные работы, обновлены электрика и система вентиляции.

Точная стоимость работ и сроки их выполнения станут известны после создания проекта. Но перед этим документ пройдёт госэкспертизу и историко-культурную экспертизу. По словам Овсянникова, источники финансирования могут быть разными, но, учитывая масштаб работ, он не исключает, что проект будет поддержан федеральным бюджетом. Провести реставрацию исторических задний поликлиники планируется к 300-летию Нижнего Тагила.

Кроме того, как пояснил АН «Между строк» Сергей Овсянников, на время ремонта 22 тысячи пациентов, закреплённых за поликлиникой, будет принимать ЦГБ № 4. Весь медперсонал Демидовской поликлиники будет трудоустроен в профильные отделения.

Демидовская больница является памятником архитектуры. Госпиталь для рабочих тагильских заводов был построен в 1825 году по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарёва. Состояние здания сейчас оценивается как удовлетворительное. В больнице с 1995 года работает музей истории медицины. Экспозиция посвящена истории самого здания и знаменитым тагильским династиям врачей. Об истории красивого здания можно почитать в проекте «Город-лабириНТ».