Проект бюджета Нижнего Тагила на 2019 год рассмотрят на публичных слушаниях 28 ноября

28 ноября в малом зале Общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) состоятся публичные слушания, на которых чиновники представят тагильчанам проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Мероприятие будет проходить с 15:00 до 17:00. К участию в слушаниях приглашаются все желающие.

Ранее администрация Нижнего Тагила внесла проект бюджета на 2019 год, а также плановый период 2020 и 2021 годов на рассмотрение депутатов городской думы. Документ изучат на всех думских комиссиях в ноябре, принят думой он будет только после публичных слушаний.

Общий объём доходов в 2019 году ожидается в сумме 11 миллиардов рублей, 6,4 миллиарда рублей из них составят межбюджетные трансферты. Расходы прогнозируются на уровне 11,35 миллиарда рублей, дефицит — 351,4 миллиона рублей. Размер резервного фонда в следующем году составит 38 миллионов рублей, объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда — 100,75 миллиона рублей.

Дефицит бюджета города на 2020 и 2021 год не предусмотрен, отмечается в постановлении администрации города. Доходы и расходы на 2020 год указаны в размере 11,22 миллиарда рублей, на 2021 год — на уровне 11,75 миллиарда рублей.