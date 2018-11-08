Мэрия Нижнего Тагила озвучила главные параметры бюджета на 2019 год

Администрация Нижнего Тагила внесла на рассмотрение депутатов городской думы проект бюджета на 2019 год, а также плановый период 2020 и 2021 годов. Общий объём доходов ожидается в сумме 11 миллиардов рублей, 6,4 миллиарда рублей из них составят межбюджетные трансферты. Расходы прогнозируются на уровне 11,35 миллиарда рублей, дефицит — 351,4 миллиона рублей.

«У нас есть такой показатель качества, как количество корректировок бюджета, внесённых на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую думу. Ежемесячная корректировка бюджета — это очень плохой показатель качества. Поэтому мы будем стараться снижать количество корректировок. Первая корректировка, связанная с перераспределением ассигнований на текущее содержание учреждений, по планам будет осуществляться где-то в апреле-мае, не раньше. Обратите внимание на то, как вы планируете бюджет», — предупреждал ранее на аппаратном совещании чиновников и муниципальных служащих замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Размер резервного фонда в следующем году составит 38 миллионов рублей, объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда — 100,75 миллиона рублей.

Дефицит бюджета города на 2020 и 2021 год не предусмотрен, отмечается в постановлении администрации города. Доходы и расходы на 2020 год указаны в размере 11,22 миллиарда рублей, на 2021 год — на уровне 11,75 миллиарда рублей.

Отметим, законопроект об областном бюджете будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного собрания только 13 ноября. С 14 ноября начнёт работать временная согласительная комиссия и созданные ею группы. Ранее власти Нижнего Тагила запросили из областного бюджета дополнительно более трёх миллиардов рублей. Региональные чиновники многие «хотелки» мэрии обошли вниманием.