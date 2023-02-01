Приютили бездомную собаку, а когда она убежала, получили порцию хейта от разгневанных тагильчан (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в центре города к сотрудникам цветочного магазина «Дивная роза» на проспекте Ленина пришла на склад бездомная хромая собака. Они не стали выгонять её на улицу, занесли в тёплое помещение и сделали мягкую подстилку из одежды.

Собака, по словам директора магазина Гулии Заболотной, была очень тихой и спокойной. В этот же день предприниматели решили отвезти её в ветеринарную клинику. Они разместили объявление в социальных сетях о том, что собака будет жить на складе, потому что решили, что она хозяйская и потерялась.

В ветеринарной клинике собаке сделали рентген и проверили состояние здоровья. Несколько дней она провела в магазине, пристроить её к знакомым не удавалось, многие отказывались.

«Видно было, что у собаки большой стресс, в магазине она лежала неподвижно, отвернувшись к стене. Попасть в ветеринарную клинику удалось не с первого раза. Там собачке сделали рентген, сказали, что переломов нет, но есть сильный ушиб. Она вела себя очень спокойно, всё понимала, не издала ни разу ни звука», — говорят в салоне цветов.

Однако история для подобравших бездомную собаку тагильчан закончилась неожиданно. Оказавшись на улице, животное убежало. Через некоторое время директору магазина цветов начали писать разгневанные горожане, нашедшие эту собаку, которые решили, что предприниматели её выгнали.

«Мы купили таблетки и капли для собаки, даже ошейник и поводок, чтобы выгуливать её, но через несколько дней она убежала от нас. К счастью, её подобрали другие люди, фото мы увидели в соцсетях, они нашли её на улице. Мы связались с ними, чтобы разъяснить, что мы её не выгоняли. Сейчас с собакой снова всё в порядке, она у тех, кто её нашёл», — говорит Гулия Заболотная.

Заметим, что проблема с бездомными животными в Нижнем Тагиле не решается, а когда тагильчане самостоятельно пытаются помочь безнадзорным животным, это становится их головной болью, так как отдать на передержку или найти приют сложно. Тем не менее в социальных сетях практически ежедневно размещают фото потерявшихся животных, многие люди активно помогают собакам и кошкам, а кто-то открывает собственный приют.

При этом в среде активных зоозащитников царит атмосфера нетерпимости. Они даже хейтят людей, пострадавших от нападения бездомных животных. Напомним, недавно на молодую маму напала стая бродячих собак. После этого ей стали писать гневные комментарии, обвиняя во вранье.

Ещё в начале 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэров городов за большое количество бездомных собак на улицах и поручил срочно решить проблему. Мэрия Нижнего Тагила отреагировала через несколько дней и рассказала о своих планах построить муниципальный приют на Черемшанке.