«Приятно осознавать, что такие люди есть рядом». Спасатель из Нижнего Тагила помог семье, замерзающей на трассе из-за сломавшегося автомобиля

Спасатель муниципального Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Андрей Левшин помог женщине, автомобиль которой сломался на трассе в мороз. Беда произошла с Олесей на Свердловском тракте под Нижним Тагилом 7 января. Женщина вместе с семьёй ехала в сторону Екатеринбурга, когда её ВАЗ-2112 «закипел». Остановившись на обочине, Олеся и её дочь вышли из автомобиля, чтобы выяснить, что случилось с техникой. Открыв капот, поняли, что без посторонней помощи им не обойтись. В этот момент женщин заметил Андрей, ехавший в Нижний Тагил.

«Я ехал по трассе, увидел двух суетившихся около автомобиля женщин. Они пытались позвонить кому-то, стоя около открытого капота. Остановился, спросил, нужна ли им помощь. Оказалось, что во время движения у автомобиля вытекла вся охлаждающая жидкость, двигатель “закипел”. Я сразу и не заметил, что в салоне автомобиля ребёнок сидел, а ведь на улице стоял мороз минус 34 градуса. Я им предложил помощь, сказал, чтобы вещи все свои перегружали в мою машину, ребёнка в тёплый салон поскорее посадили. Я довёз их до ближайшей гостиницы, там мы вызвали эвакуатор, решили вопрос с размещением, так как семья не местная. Спустя 4 часа мне позвонила Олеся, сообщила, что она едет с эвакуатором в Верхнюю Пышму», — рассказал Андрей Левшин.

Позже женщина написала электронное письмо в адрес Центра защиты населения, поблагодарил Андрея за отзывчивость и оказанную помощь.

«Благодарю его от всей души за понимание, за добросовестность, поддержку и помощь! Приятно осознавать, что такие люди есть рядом. Желаю ему и его родным здоровья, процветания, добра, благополучия и счастья! Искренне, от всего сердца, благодарю за помощь, своевременную и необходимую! Благодаря поступку Андрея наша семья не замёрзла на трассе и смогла добраться до дома. Низкий поклон Андрею!» — написала Олеся.