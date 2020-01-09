Приставы взыскали в пользу государства часть взятки экс-управляющего Южным округом Михаила Астахова

Часть взятки, полученной экс-управляющим Южным управленческим округом Свердловской области Михаилом Астаховым, обращена в доход государства, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

«Судебным приставом-исполнителем специализированного отдела по взысканию административных штрафов по городу Каменск-Уральскому и Каменскому району УФССП по Свердловской области было возбуждено исполнительное производство в отношении бывшего муниципального служащего о конфискации денежных средств в размере 1,008 млн рублей (15 300 долларов), являющихся вещественным доказательством в уголовном деле о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идёт о конфискации средств, которые были вещественными доказательствами в деле. Исполнительное производство является оконченным.

Напомним, в мае 2018 года Михаила Астахова задержали в аэропорту Кольцово, его обвиняли в получении в 2014 году взятки от частной строительной компании, возводившей детский сад и многоквартирные дома для Каменска-Уральского, который на тот момент Астахов возглавлял. Деньги и имущество на сумму свыше 5,9 млн рублей ему передали за помощь в приёмке строительных работ.

Суд назначил экс-чиновнику 8 лет колонии строгого режима, которые в октябре 2019 года Свердловский областной суд заменил 6 годами лишения свободы условно. После вступления приговора в законную силу губернатор Евгений Куйвашев принял отставку Михаила Астахова с госслужбы.