Осуждённому за взятки бывшему мэру Каменска-Уральского сменили 8 лет строгого режима на условный срок

Суд смягчил приговор бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову, который в июле 2019 года был приговорён к восьми годам строгого режима и штрафу в 12 млн рублей за взяточничество. Экс-чиновнику назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

«Наказание решено смягчить до шести лет лишения свободы, считать наказание условным, отменить заключение под стражу» — цитирует Е1.RU заявление областного суда. Штраф в 12 млн остался без изменений.

Напомним, Астахов осуждён за получение взятки во время работы мэром Каменска-Уральского. Суд установил, что чиновник получил от гендиректора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова в качестве «отката» 3% от суммы контракта. Взятка составила 6 млн 469 тысяч рублей, часть суммы была передана деньгами, часть — машиной Toyota Venzа. Через несколько часов после оглашения приговора бывшему чиновнику стало плохо, он был госпитализирован.

На суде он выступал по видеосвязи из тюремной больницы.

В защиту Астахова выступили представители общественных организаций Каменска-Уральского: Совета ветеранов Синарского трубного завода, двух православных общин и Комитета солдатских матерей.

Адвокат бывшего мэра Юрий Морозов на суде настаивал, что инициатором ситуации со взятками был Гайнанов, подрядчик, строивший детсад, а «Астахов был ведомым».