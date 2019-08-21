Приговорённого к восьми годам экс-мэра Каменска-Уральского могут освободить из-за болезни

Глава Южного управленческого округа Свердловской области, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов может быть освобождён от наказания из-за болезни, пишет Ura.ru.

«Астахову поставлен диагноз, связанный с сердечно-сосудистой системой, который входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — сообщил адвокат Астахова Юрий Морозов.

Защитник уточнил, что Астахов находится в больнице СИЗО № 2 Екатеринбурга и пролежит там до апелляции, которая ориентировочно состоится в конце сентября — начале октября.

«Только накануне в суде Каменска-Уральского подписали материал. Мы уже подали предварительную апелляционную жалобу. Теперь, ознакомившись с приговором, подадим дополнение», — добавил Морозов.

Напомним, 22 июля Астахова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, хотя прокурор просил восемь лет условно. Астахов осуждён за получение взятки во время работы мэром Каменска-Уральского. Суд установил, что чиновник получил от гендиректора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова в качестве «отката» 3% от суммы контракта. Взятка составила 6 млн 469 тысяч рублей, часть суммы была передана деньгами, часть — машиной Toyota Venzа.

Через несколько часов после приговора Астахов упал в обморок, его госпитализировали. После этого защитник заявил, что «с учётом возраста и здоровья Астахова ему присудили не восемь лет колонии, а вынесли смертный приговор, из колонии он уже не вернётся».