Осуждённого экс-мэра Каменска-Уральского госпитализировали с сердечным приступом

Глава Южного управленческого округа Михаил Астахов, которого накануне Синарский райсуд Каменска-Уральского признал виновным в получении взятки и приговорил к реальному сроку заключения, ночью был доставлен с подозрением на сердечный приступ в корпус № 2 Городской больницы, со ссылкой на осведомлённый источник в силовых структурах региона пишет Znak.com.

Сейчас чиновник находится под охраной в одном из отделений медицинского учреждения, стоит вопрос о его переводе в профильное медицинское учреждение Екатеринбурга.

Астахов был задержан УФСБ по Свердловской области 12 мая 2018 года в аэропорту Кольцово. По версии следствия, которым занимались сотрудники СУ СКР по Среднему Уралу при оперативном сопровождении коллег из регионального УФСБ, в 2014 году Астахов лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку — деньги и имущество на сумму свыше 5,9 млн рублей, в том числе автомашину Toyota Venza, за помощь в приёмке строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Суд приговорил Астахова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Астахову присудили выплатить 12 млн рублей штрафа (двукратный размер полученной взятки), его лишили всех государственных наград, запретили занимать в течение 10 лет должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota Venza.