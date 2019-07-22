Экс-мэру Каменска-Уральского Астахову дали 8 лет колонии строгого режима

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил главу Южного управленческого округа Михаила Астахова, обвиняемого во взяточничестве, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Кроме того, Астахову присудили выплатить штраф в двукратном размере полученной взятки общей суммой 12 млн рублей, его лишили всех государственных наград, запретили занимать в течение 10 лет должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota Venza, который являлся, по версии следствия, частью взятки. Прокуратура требовала для Астахова того же срока лишения свободы, но условно с испытательным сроком 5 лет и штраф в 12 млн рублей.

Напомним, чиновник был задержан УФСБ по Свердловской области 12 мая 2018 года в аэропорту Кольцово. По версии следствия, которым занимались сотрудники СУ СКР по Среднему Уралу при оперативном сопровождении коллег из регионального УФСБ, в 2014 году Астахов лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку — деньги и имущество на сумму свыше 5,9 млн рублей, в том числе автомашину Toyota Venza, за помощь в приёмке строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Строительная компания, руководство которой, как считает следствие, давало взятку Астахову, возводила детский сад и два многоквартирных дома в рамках муниципальной программы «Переселение жителей муниципального образования "город Каменск-Уральский" из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013–2015 годы». Взятки составили 3% от суммы муниципальных контрактов.

13 мая 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия отправил Астахова под домашний арест, после было приостановлено членство Астахова в «Единой России». Однако 31 октября тот же райсуд удовлетворил другое ходатайство следствия и смягчил Астахову меру пресечения.

12 декабря зампрокурора Свердловской области Александр Чернышев подписал обвинительное заключение по делу Астахова по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере») и направил его на рассмотрение в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Оттуда материалы передали по подсудности в Каменск-Уральский. Сам Астахов заявлял, что не согласен с сутью обвинения.