Приставы остановили снос конструктивистского здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Судебные приставы Октябрьского района Екатеринбурга приостановили демонтаж конструктивистского здания ПРОМЭКТа, пишет E1.ru.

Корпорации «Маяк» вручили требование об остановке работ по решению суда и предупредили об ответственности, если та возобновит снос.

«По иску прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, действующего в интересах неопределённого круга лиц, суд вынес решение о запрете продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ административного здания по улице Декабристов, 20 до вынесения решения суда», — сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

Поскольку процесс сноса здания получил общественный резонанс, а от общественников было много замечаний, прокуратура не могла не отреагировать, пояснили в корпорации «Маяк». Замечания, которые нашлись у ведомства, касаются оформления документации проекта сноса здания.

«Это нормальный рабочий процесс, и сейчас специалисты уже готовят бумаги, вносят изменения. И как только замечания будут устранены, мы принесём им новый проект, в ведомстве посмотрят, отменят постановление о сносе, и тогда работы будут возобновлены. Постараемся в ближайшее время, после получения соответствующего разрешения, возобновить демонтаж», — рассказали в компании.

Ранее в стройкорпорации обещали, что на демонтаж конструктивистского здания и расчистку площадки уйдет ещё два месяца. Когда на площадке начнётся строительство нового здания (ранее на этом месте были заявлены два 25-этажных жилых дома) — неизвестно, финальный проект ещё не готов.