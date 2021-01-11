При сносе здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге стена рухнула на стоящий рядом киоск. Прокуратура начала проверку

Прокуратура и полиция Свердловской области проводят проверку по факту обрушения стены при сносе Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в центре Екатеринбурга. Во время демонтажных работ одна из стен здания обрушилась на ограждения и стоящий рядом киоск.

Инцидент произошёл накануне, 10 января. Как сообщил на пресс-конференции начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по региону Олег Тощев, рабочие уже огородили забором завалы вдоль проезжей части.

«Во время инцидента никто не пострадал. Проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры. По результатам мероприятий будет вынесено соответствующее решение», — сказал Олег Тощев агентству ТАСС.

Напомним, 23 декабря стало известно, что здание техникума Совторговли, известного также как ПРОМЭКТ, в Екатеринбурге хотят снести. На его месте планируют возвести два 25-этажных высотных дома. Активистка из Нижнего Тагила Маргарита Мурзина создала петицию на платформе change.org против сноса здания эпохи конструктивизма. Сносом здания занимается корпорация «Маяк».