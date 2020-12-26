Активистка из Нижнего Тагила борется за сохранение исторически значимого здания в Екатеринбурге

Активистка из Нижнего Тагила Маргарита Мурзина создала петицию на платформе change.org против сноса здания эпохи конструктивизма, расположенного по адресу улица Декабристов, 20 и 20а в Екатеринбурге. 23 декабря стало известно, что здание техникума Совторговли, известного также как ПРОМЭКТ, хотят снести. На его месте планируют возвести два 25-этажных высотных дома.

«Мы считаем, что этого не должно произойти, поскольку снос существующего здания нарушит архитектурный ансамбль комплекса домов в районе Сенной площади. Также мы считаем, что некачественная точечная застройка недопустима в историческом центре города», — говорит Маргарита.

Екатеринбургские общественники подали заявление в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о признании этого здания памятником архитектуры. Сейчас ведомство внесло здание ПРОМЭКТа в список тех сооружений, которые обладают признаками культурного значения. Документ, подтверждающий это, опубликован на сайте управления. Таким образом, здание приобрело промежуточный статус и теперь общественникам важно получить заключение профильных специалистов, подтверждающее историко-культурную ценность ПРОМЭКТа.

«Решение по зданию будет принято госохраной ОКН только 6 мая 2021 года. До этого времени на территории здания не должны проводиться работы по сносу. Однако они уже идут», — отмечает Маргарита Мурзина.

25 декабря собственник здания (корпорация «Маяк») дал общественникам три дня на предоставление плана по монетизации здания ПРОМЭКТа и обещал, что работы в этот период проводиться не будут. Но в телеграм-канале «Сенная площадь» были опубликованы фото, подтверждающие, что снос уже начался.

Внимание на конфликт обратил блогер и урбанист Илья Варламов.

«Всего несколько дней провёл Екатеринбург с новым мэром. Девелоперы решили сожрать полквартала, уничтожить конструктивистское здание конца 1920-х и воткнуть на его место две 25-этажных башни с парковкой вместо двора. Общественники попросили исполняющего обязанности мэра Екатеринбурга Алексея Орлова приостановить снос на 90 дней, чтобы управление госохраны ОКН Свердловской области успело определить ценность здания. Я думаю, его решение покажет, каким он будет мэром и чего ждать Екатеринбургу», — написал Варламов в своём «Живом журнале».

За этот год в Екатеринбурге были снесены несколько сооружений эпохи советского конструктивизма: это общежитие УПИ и здания профтехкомбината на улице Нагорной.