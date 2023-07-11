Приговорённый к 12 годам колонии за убийство подростка житель Нижнего Тагила вышел на свободу через 2 года после службы в ЧВК «Вагнер»

Как сообщает Telegram-канал Brief, осуждённый за убийство в 2003 году в Нижнем Тагиле 16-летнего Дмитрия Чебыкина Евгений Дудров вышел на свободу спустя всего 2 года после вынесения приговора. По данным издания, мужчина воевал в ЧВК «Вагнер», а после окончания контракта вернулся в Нижний Тагил.

Напомним, резонансное убийство произошло в январе 2003 года. Согласно материалам уголовного дела, намереваясь получить крупный выкуп от местного предпринимателя Сергея Чебыкина, трое тагильчан решили взять в заложники его несовершеннолетнего сына.

Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом на улице Киевской в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег. Опасаясь, что юноша может сообщить о совершённом в отношении него преступлении в правоохранительные органы, обвиняемые убили подростка. Тело потерпевшего они вывезли на автомобиле на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле.

Подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи. Среди задержанных — тагильчанин Евгений Дудров, судимый по статье «Грабёж» в 1999 году, тогда суд условно осудил его на 3 года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила Антон Харламов, судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год. Третьим соучастником стал некто Владимир Иванов, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, грабежи и разбои. Иванов скончался до суда от тяжёлой болезни.

В апреле 2021 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила приговорил Дудрова и Харламова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.