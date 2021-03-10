Придётся раньше вставать. На ЕВРАЗ НТМК изменится график работы из-за закрытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

С 1 апреля ЕВРАЗ НТМК, в том числе коксохимическое производство, в связи с закрытием моста на улице Циолковского перейдёт на новый график работы. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе предприятия. Рабочий день у металлургов будет начинаться с 7:00 вместо 8:00, все последующие смены — аналогично, на час раньше.

«Соответственно, изменится и график движения автобусов для доставки сотрудников. В детских садах города будут организованы дежурные группы для детей металлургов. Продолжительность рабочих смен и ход технологических процессов остаются без изменений. Новый график не коснётся только цеха обжига известняка, который находится в Кушве», — говорят на комбинате.

При этом в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК уточнили, что маршруты доставки сотрудников на работу пока ещё разрабатываются и будут в дальнейшем согласованы с администрацией города. Новый режим работы будет действовать до окончания строительства моста.

Напомним, жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за совпадения сроков ремонта улиц Индустриальной и Кушвинской с закрытием движения по путепроводу на улице Циолковского, соединяющему Тагилстрой с центральной частью города. Планируется, что работы на мосту начнутся с 5 апреля и продлятся 6 месяцев.

В период ремонта путепровода по улице Циолковского на Тагилстрой (и в центр) можно будет проехать несколькими путями. Из центра города добраться до отдалённого района можно будет через улицу Индустриальную и Лебяжку по улице Западной. Из Дзержинского района проехать на Тагилстрой можно по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.