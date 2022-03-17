«Придётся начинать всё сначала». Блогеры из Нижнего Тагила рассказали, как на них отразилась блокировка Instagram, YouTube и TikTok  

Считается, что быть блогером не только увлекательно и модно, но и финансово прибыльно. По словам самих инфлюенсеров, профессия приносит в жизнь массу плюсов: свободный график, независимость, огромный простор для творчества, армию преданных фанатов и единомышленников. Последнее десятилетие показало, что зарабатывать на блоге может любой человек и для этого совсем не обязательно быть известным артистом или музыкантом.

В начале марте в России заблокировали Facebook и Тwitter. 14 марта 2022 года Роскомнадзор внёс Instagram в реестр запрещённых сайтов и ограничил доступ к мобильному приложению. Аналитики прогнозируют скорое отключение YouTube, который начал блокировать российские государственные каналы. TikTok также временно приостановил возможность постинга нового контента пользователями из России.

Мы пообщались с популярными тагильскими блогерами и узнали их мнение о блокировке иностранных соцсетей и о том, каким они видят своё будущее без Reels и Shorts.

«У меня пока Instagram работает без VPN, но это ненадолго, как я понимаю. Активность подписчиков очень снизилась. На Instagram я не зарабатывал, поэтому финансовых потерь не ощущаю. Конечно, грустно, что мои труды были напрасны, поскольку в Instagram очень сложно набирать подписчиков без вложений. Жаль, что TikTok сейчас тоже с ограничениями. Хотя из-за того, что русские ничего туда не выкладывают, повысился актив на ранее опубликованных видео. И подписчики растут. Перейду во “ВКонтакте”, сегодня у меня выходит новый трек. Скорее всего, весь бюджет на продвижение зальём в ВК. Ничего плохого в этом не вижу. У этой площадки самый удобный и эффективный рекламный кабинет. Более того, в ВК на сегодняшний день отличный приток пользователей. В общем, плюсов больше, чем минусов. Я не останавливаюсь», — говорит рэпер Никита Берговин.

Опытные блогеры уже умеют работать в подобных условиях. Они давно научились подстраиваться под тренды и алгоритмы площадок.

«Лично я не спешу менять платформу. Не потому, что я абсолютно уверен, что YouTube не заблокируют, а просто потому, что не считаю необходимым дёргаться при первых признаках опасности. Фразы о том, что “блогеров уже куча и тебя никто не будет смотреть”, я слышал ещё 10 лет назад, но тем не менее меня почему-то смотрят, а значит, дело не в том, кто первым займёт место на какой-то платформе. Прежде всего, нужно дождаться окончания спецоперации на Украине и по итогам уже оценивать возможности», — поделился YouTube-блогер Стас Соболев.

Блогеры провели в своих соцсетях опросы перед закрытием площадок и выяснили, что аудитория готова поддерживать тех, чей контент ей дорог: она перейдёт за ними на новые площадки.

«Безусловно, очень обидно, что так всё получилось. Я долго шёл к успеху, только стало всё получаться, доход вырос в пять раз. Блогерство — это моя основная деятельность, от которой я получаю искренние положительные эмоции. Не думаю, что я закончу эту деятельность. Но сейчас нужно искать подработку, поскольку деньги имеют свойство заканчиваться. К сожалению, ВК и Telegram пока не приносят хорошего дохода, но думаю, это вопрос времени. Монетизации меня лишают не в первый раз, поэтому воспринимается это уже не так остро. Если YouTube всё же заблокируют, пойду на другие платформы и там буду развивать то, что имею. Если мой контент для зрителя важен, то это меня обеспечит заработком, если же для зрителя потеряю ценность — обычная работа никуда не делась. Да, блогерство куда веселее, но большого ужаса в обычной работе я не вижу», — сообщил тиктокер Влад Шапкин.

В последние годы Instagram для многих блогеров превратился в прибильный бизнес. Медик Карина Ланцова ведёт блог о здоровье, рассказывает о своей медицинской практике. У неё в Instagram более 3 тысяч подписчиков. Доход был небольшой, но она вложила в страницу много сил и времени.

«Новость с закрытием Instagram расстроила. Сначала я даже не поверила, думала, что нереально закрыть такую большую соцсеть. Моему блогу уже 2,5 года, и за это время я очень привыкла к самой площадке, неоднократно проходила обучение по работе в Instagram, да и потерять почти 3,5 тысячи читателей грустно, обидно. Несмотря на то, что стабильного дохода блог не приносил, я относилась к нему уже как к работе. Любимой работе. Теперь, вероятнее всего, перейду на новую площадку, на какую — вопрос ещё открытый. В любом случае всё придётся начинать сначала. И я стараюсь искать в этом плюсы», — признаётся Карина.

Популярный шоумен Нижнего Тагила Михаил Виноградов активно вёл Instagram и другие соцсети. Изменения на медиарынке он воспринимает с присущим ему оптимизмом.