YouTube заблокировал российские госканалы

10 марта представитель YouTube Фаршад Шадлув своем Twitter сообщил, что сервис направил предупреждение российским авторам о блокировке всех функций монетизации, среди которых подписка Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». В сообщении было указано, что изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России.

Под блокировку попали в том числе каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК.

«Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ по всему миру», — заявил пресс-секретарь компании.

В российском МИД в начале марта призвали разработать систему, которая позволила бы привлечь к ответственности корпорации Google (Alphabet, которой принадлежит YouTube) и Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), поскольку те массово ограничивают доступ к российским изданиям и блокируют российские источники информации.

11 марта СК завëл дело о призывах к насилию со стороны сотрудников Facebook. Как уточнили в ведомстве, пресс-секретарь Meta Энди Стоун мог нарушить российские законы, сообщив о временном снятии компанией на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных и властей. По аналогичной причине Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, а в Роскомнадзоре сообщили о блокировке Instagram в России с полуночи 14 марта.

Напомним, что в конце февраля YouTube запретил монетизацию ряду российских СМИ, в том числе RT. Также видеохостинг уже заблокировал каналы телеведущего Владимира Соловьёва «Соловьёв Live» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Уже недоступны каналы «Россия сегодня», Первый, НТВ, «Пятый канал», ТНТ и даже канал передачи «Вечерний Ургант». Платформа YouTube отключила показ рекламы пользователям из России в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» и событиями на Украине.