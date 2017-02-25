Придумавший историю с куклой-бомбой житель Черноисточинска рассказал настоящую причину взрыва

Стали известны подробности инцидента, который произошёл 10 февраля в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом с местным жителем. Напомним, 67-летний житель посёлка обратился в местную больницу с серьёзными травмами обеих кистей. Потерпевший объяснил врачам и журналистам «Телекона», что получил их в результате взрыва куклы, которую подобрал на дороге. Позже правоохранительные органы выступили с заявлением, что при осмотре места взрыва следов игрушки не обнаружено, а на земле лежали следы изоленты и газового баллончика. В полиции пояснили, что мужчина уже давно ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным.

По новой версии, потерпевший сам изготовил взрывное устройство, чтобы отпугнуть лающих возле дома собак.

«Местный житель, злоупотребляющий спиртным, в тот день был нетрезв и раздражён лаем собак. Мужчина решил напугать животных, для чего из спичечной серы и других подручных средств изготовил пиротехническое изделие. После этого поджёг самоделку, но выбросить не успел, и она сработала у него в руках, повредив пальцы и сухожилия», – сообщили TagilCity в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Как рассказала АН «Между строк» начальник пресс-группы Элина Балуца, при первом же опросе потерпевший признался, что выдумал историю с куклой-бомбой, после чего с ним была проведена профилактическая беседа.





Агентство новостей «Между строк»

Видео: ТК «Телекон»