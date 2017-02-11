Полиция опровергла информацию о взрыве заминированной куклы под Нижним Тагилом

Полицейские Нижнего Тагила проводят проверку по факту травмирования 67-летнего жителя посёлка Черноисточинск. Мужчина рассказал журналистам телекомпании «Телекон», что нашёл в сугробе куклу, которая через несколько секунд взорвалась у него в руках. Медики диагностировали у потерпевшего серьёзные травмы обеих кистей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили остатки газового баллончика, изоленту и спички. Следов игрушки не найдено, поэтому версия о кукле-бомбе не нашла подтверждения, говорят в правоохранительных органах. Уточняется, что пострадавший ведёт асоциальный образ жизни, а в момент обращения за медпомощью находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Событие произошло ещё 10 февраля около 17.00, – рассказал АН «Между строк» пресс-атташе свердловского полицейского главка Валерий Горелых. – На место выезжали сотрудники ОП № 21. В настоящее время по данному факту проводят проверку. Сведения об обнаружении и взрыве так называемой куклы-бомбы не соответствуют действительности».

Агентство новостей «Между строк»

ВИДЕО: ТК «Телекон»