Причиной пожара в хабаровском детском лагере назвали обогреватель

Причиной пожара в палаточном детском лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребёнок и ещё трое детей оказались в коме, мог стать обогреватель, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По словам собеседника, пожар мог возникнуть из-за неисправности обогревателя.

«Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару», — заявил он.

Также он не исключил, что пожар произошёл из-за того, что дети сушили на обогревателе одежду.

Эту версию подтверждает РЕН ТВ: очевидец рассказал телеканалу, что одна из отдыхающих девочек накинула полотенце на обогреватель. Официально эту версию следствие пока не комментирует.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, в том числе устанавливается причина возникновения пожара», — заявили в краевом управлении СК.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере произошёл в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26. Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей. В результате произошедшего погибла девочка 2008 года рождения, ещё четверо детей пострадали, трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, все пострадавшие — дети 2006–2008 годов рождения.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько рассказал РБК, что трое детей находятся в реанимации, у них диагностированы обширные поражения кожного покрова. Ещё одна девочка получила небольшой поверхностный ожог, впоследствии её направили на амбулаторное лечение. В пресс-службе губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сообщили, что трое пострадавших детей впали в кому.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).