При пожаре в частном приюте в Билимбае погибло более 30 собак

В Билимбае этой ночью горел частный приют для собак. В пожаре погибло больше 30 животных — старые и больные, которые самостоятельно почти не передвигались и содержались в отдельном помещении. Хозяева приюта, которые живут на том же участке, чудом уцелели и смогли спасти некоторых животных, сообщает Е1.RU.

«У нас во всю короткую сторону участка ещё в 2015 году было построено каркасное здание. В этом помещении находились собаки, кошки. В отдельной комнате жили мы с совсем маленькими животными: той-терьерами и другими. Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказала Е1.RU владелица приюта Галина.

Пожар начался около двух часов ночи. Когда рассвело, на площадке у вольеров владельцы обнаружили бутылки с остатками зажигательной смеси. Они планируют написать в полицию заявление о поджоге.

«Лежали разбитые бутылки с самодельными фитилями и металлическими болтами внутри. Пахли бензином. Пытались поджечь и вольеры тоже, но не получилось. Закинуть могли только с территории соседей. Сосед ответил, что у него на территорию есть возможность свободного прохода и он не знает, кто это сделал», – заявила хозяйка приюта.

Неравнодушные свердловчане могут помочь владельцам приюта в Билимбае стройматериалами, разбором сгоревшего помещения. Также нужны деньги на утилизацию тел погибших животных и восстановление помещений. Информацию о том, как это сделать, можно посмотреть на странице екатеринбургского фонда «ЗООзащита» во «ВКонтакте».