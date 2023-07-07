«При Носове было лучше». Что жители Нижнего Тагила думают о выборах главы города (ВИДЕООПРОС)

В конце июля стартует конкурс по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила, а осенью решиться судьба мэрского кресла. 12 октября станет известно, кто волей депутатов будет избран главой города. В истории Нижнего Тагила это будут вторые выборы градоначальника, в которых горожане не участвуют.

Сегодня, 7 июля, журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей города, чтобы узнать, должны ли тагильчане участвовать в выборах мэра, а также, как по их мнению, справляется нынешний глава со своими обязанностями и кого бы они хотели видеть на этом посту в будущем.

Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть прямые выборы мэра, чтобы тагильчане сами, а не посредством депутатов, определяли того, кто возглавит город. Часть опрошенных похвалили работу Владислава Пинаева, но нашлись и те, кто хотел бы занять его место.