Стала известна дата начала конкурса по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила

Меньше месяца осталось до старта конкурса по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила. Согласно плану работы городской думы на второе полугодие 2023 года, конкурс будет объявлен 27 июля. Работа конкурсной комиссии начнётся во второй половине августа. Выборы состоятся 12 октября, это будут вторые выборы мэра в истории Нижнего Тагила, в которых главу избирают только депутаты, а горожане в голосовании не участвуют.

Прямые выборы градоначальника отменили после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области. Владислав Пинаев сначала был назначен врио главы Нижнего Тагила, а 15 октября 2018 года получил статус мэра.

В этом году нового главу города вновь будут выбирать депутаты из кандидатур предложенных конкурсной комиссией. В неё войдут половина членов от Нижнетагильской городской думы, а другая половина будет предложена губернатором Свердловской области.

Подать заявку может любой желающий стать главой города старше 21 года. Её проверят на соответствие требованиям положения о порядке конкурса, проведут собеседование с кандидатами и вынесут список претендентов на голосование депутатов 12 октября. При этом стоит отметить, что конкурс состоится, если будет заявлено не менее двух кандидатов.

В прошлых выборах участвовало пять кандидатов, хотя изначально на кресло мэра претендовали шесть человек: общественник и блогер Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ), врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин и руководитель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. Перед вторым этапом выборов адвокат Черных отказался от участия в дальнейшей борьбе.