Пресс-секретаря экс-схиигумена Сергия признали виновным в экстремизме и продлили арест на 15 суток

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 января признал помощника опального схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева виновным в экстремизме и назначил ему ещё 15 суток ареста, пишет E1.ru.

Всеволода Могучева арестовали 30 декабря, Ленинский районный суд назначил ему пять суток спецприёмника за неповиновение полиции, а после апелляции — 15 суток. На 12 января в областном суде была назначена ещё одна апелляция на постановление Ленинского суда, но эту жалобу также отклонили. При этом срок ареста должен был окончиться 12 января.

Однако утром 12 января адвокату Могучева Михаилу Толмачёву сообщили, что в Октябрьском суде будет рассматриваться административное дело по статье 20.3.1 «Экстремизм». Всеволод Могучев рассказал E1.ru, что административное дело против него возбудили за репост ролика, в котором нашли признаки экстремизма. К нему в спецприёмник приехали сотрудник центра «Э» и сотрудник УМВД Екатеринбурга и увезли в Октябрьский суд.

По словам защитника Могучева Михаила Толмачёва, прокуратура в качестве основания проведения проверки указала проверку соблюдения законодательства межнациональных отношений и профилактики экстремистской деятельности. При этом у ведомства должны быть основания для такой проверки. Однако ни заявления какого-либо гражданина, ни сообщения в СМИ в материалах дела нет.

«Более того, проверка проводилась в период с 24 ноября по 27 ноября 2020 года, а экспертиза ролика, которую они используют, она была ещё летом. [Они] взяли старую экспертизу и вложили в новое дело. А удостовериться в том, что этот ролик доступен, в том, что этот репост делал Всеволод — этого нет. Скорее всего, речь идёт о том же ролике, за который в своё время судили схиигумена Сергия», — пояснил Михаил Толмачёв.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Скандального священника, отлучённого от церкви, конвоировали в Москву. Кроме того, силовики задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

Обвиняют Сергия сразу по трём статьям Уголовного кодекса, последнее дело возбуждено по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица») из-за выложенного на YouTube ролика с призывами к самоубийству. На этот ролик пожаловался уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.