Пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия увезли из суда на скорой

Помощника отлучённого от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева увезли из Ленинского районного суда Екатеринбурга на скорой, пишет Znak.com.

Суд должен был рассмотреть составленный на Могучева административный протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»); какое правонарушение он совершил — неизвестно. В пресс-службе суда уточнили, что перед процессом мужчине стало плохо.

Ранее один из адвокатов Сергия Дмитрий Лебедев отмечал, что ночью во время штурма Среднеуральского женского монастыря ОМОН задержал нескольких сторонников бывшего священника. Был ли среди них Могучев — неизвестно. Один из прихожан Среднеуральского женского монастыря рассказал, что Могучев не выходил на связь со вчерашнего дня, якобы у него в квартире провели обыски. Силовые структуры информацию о задержании Могучева не комментируют.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Скандального священника, отлучённого от церкви, уже конвоировали в Москву, где в Басманном суде ему выберут меру пресечения. Кроме того, силовики задержали пресс-секретаря бывшего отца Сергия (Романова) Всеволода Могучева — ему также должны избрать меру пресечения.

Обвиняют Сергия сразу по трём статьям Уголовного кодекса, последнее дело возбуждено по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица») из-за выложенного на YouTube ролика с призывами к самоубийству. На этот ролик пожаловался уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Официально никто из представителей силовых ведомств региона до сих пор не прокомментировал задержания и обыски в монастыре.