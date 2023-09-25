Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле будет стабильно тёплой

В начале недели в Нижнем Тагиле будет стоять тёплая сухая погода, ближе к выходным ожидаются дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

Днём в понедельник, 25 сентября, будет солнечно, воздух прогреется до +23°C, ночью похолодает до +11°C. Во вторник, 26 сентября, будет прохладнее, малооблачно, без осадков, дневная температура поднимется до +16°C, ночью ожидается +7°C, ветер северо-западный с порывами до 9 м/с. В среду, 27 сентября, будет солнечно и без осадков, воздух прогреется до +15°C, ночью похолодает до +6°C. В четверг, 28 сентября, обещают облачную погоду, температура воздуха днём +15°C, ночью до +8°C. В пятницу, 29 сентября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь, днём столбики термометров покажут +14°C, ночью — +9°C.

В субботу, 30 сентября, будет облачно, без осадков, дневная температура +16°C, ночная +8°C. Воскресенье, 1 октября, будет дождливым. Воздух прогреется до +19°C днём, ночью ожидается +9°C.