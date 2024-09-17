Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения школьника в лицее № 39 Нижнего Тагила

По факту избиения школьника в лицее № 39 Нижнего Тагила следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором три подростка в лицее № 39 Нижнего Тагила дают по очереди пощёчины своему сверстнику. На кадрах видно, как мальчика загнали в угол, он старается сдерживать слёзы и прикрывать лицо от ударов, но его руки убирают и продолжают бить по лицу.

Как сообщает Baza, конфликт между восьмиклассником и тремя другими подростками начался ещё в начале сентября. Ученик из параллельного класса стал заставлять парня купить у него электронную сигарету. Предварительно, за то, что тот покурил её. После того как школьник отказался, спустя несколько дней парень позвал на помощь двух девятиклассников, они втроём по очереди избили пострадавшего.

После случившегося обидчики сами опубликовали видео якобы от лица пострадавшего мальчика. Он же впервые увидел ролики, когда они попали в Сеть.

По информации Baza, пострадавший школьник подвергается буллингу ещё с прошлой весны. По словам учителей, он тихий и спокойный ребёнок, постоять за себя ему сложно. Обидчики и раньше вымогали у него деньги, притесняли. Родители ребёнка ходили в разбираться в школу, но это привело лишь к тому, что его стали травить ещё сильнее.