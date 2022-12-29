Председатель СК поручил возбудить уголовное дело из-за некачественной питьевой воды в Нижнем Тагиле. Фигурантами могут стать руководство города и «Водоканала-НТ» 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего качества питьевой воды в Нижнем Тагиле. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил информационный центр СКР в своём Telegram-канале.

«В социальных сетях продолжает освещаться проблема некачественного водоснабжения в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Холодная вода, поступающая в дома около половины городских жителей, не является питьевой. Мер к устранению нарушений до настоящего времени уполномоченными структурами не принято», — говорится в посте.

При этом не уточняется, какие именно уполномоченные структуры могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Поручение возбудить уголовное дело и предоставить доклад Бастрыкин дал руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В пресс-службе СК региона на момент публикации от комментариев воздержались.

Напомним, 26 октября 2022 года Александр Бастрыкин взял ситуацию с качеством холодного водоснабжения в Нижнем Тагиле на личный контроль и поручил Богинскому провести проверку, однако по её итогу в возбуждении уголовного дела было отказано.

Вчера, 28 декабря, АН «Между строк» опубликовало заметку об обеспеченности тагильчан качественной холодной водой. Согласно данным, предоставленным Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в ответе на запрос экоактивиста и общественника Андрея Волегова-Князева, только 52,8% населения Нижнего Тагила обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

Ранее администрация Нижнего Тагила признала, что холодная вода, поступающая в дома тагильчан, не является питьевой. В качестве решения проблемы городские власти решили построить станцию водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Проект изначально оценили в 6 млрд рублей, однако сейчас его стоимость возросла до 7 млрд. Экологи, в свою очередь, считают такой путь слишком затратным и необоснованным, однако предложенные альтернативы не устраивают мэрию и руководство ООО «Водоканал-НТ».

Отметим, что ООО «Водоканал-НТ» ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды из городских водохранилищ. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».