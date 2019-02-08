Предприниматели заявили о катастрофе в случае принятия закона об автономном рунете

Реализация законопроекта об автономной работе рунета может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в России, со ссылкой на письмо президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина спикеру Госдумы Вячеславу Володину пишет «Коммерсантъ».

Бизнес-сообщество обеспокоено тем, что расходы по установке и обслуживанию оборудования для анализа трафика лягут на операторов связи и интернет-компании. Для крупных компаний затраты будут достигать 2 млрд рублей за пять лет. Также в РСПП напоминают, что проектом закона предусмотрена система централизованного управления сетью связи общего пользования, которая может стать единой точкой катастрофического отказа работы связи по всей стране. Кроме того, законопроект направлен на обеспечение работоспособности интернета в России в случае отключения от зарубежных корневых серверов, но эта задача сейчас неактуальна. В РСПП отмечают, что в России уже есть 11 корневых серверов, которых вполне достаточно.

В РСПП предлагают доработать законопроект в части управления маршрутизацией трафика, распространив его только на субъекты критической инфраструктуры, но не на трафик абонентов, включающий фильмы, музыку и игры.

Напомним, проект закона об устойчивости российского сегмента интернета был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ в декабре 2018 года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

В правительстве законопроект одобрили, но порекомендовали определить источники финансирования по обеспечению операторов связи необходимым оборудованием для пропуска трафика. Накануне сенатор Клишас заявил, что на реализацию законопроекта потребуется более 20 млрд рублей.