Сенатор Клишас оценил реализацию закона об изоляции российского интернета в 20 миллиардов рублей

На реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» автор законопроекта сенатор Андрей Клишас.

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер (создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования). Как только Центр мониторинга начнёт работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать угрозам, можно будет определить и объём необходимых средств на дальнейшие мероприятия. В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 млрд)», — заявил чиновник.

Ранее в обосновании к законопроекту он писал, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется.

Источник «Интерфакса» отмечал, что в федеральном бюджете РФ на 2019–2021 годы уже заложено более 1,8 миллиарда рублей на реализацию ещё не принятого законопроекта. В бюджете на 2019 год траты на реализацию закона составляют почти 600 млн рублей.

Напомним, проект закона об устойчивости российского сегмента интернета был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ в декабре 2018 года, авторами выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Объясняя важность принятия закона, они ссылались на «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», а также акцентировали внимание на том, что президент США декларирует принцип «сохранения мира силой». Правительство поддержало законопроект.