Правительство поддержало законопроект об автономной работе Рунета

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект сенатора Андрея Клишаса об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае, если произойдёт отключение от глобальной инфраструктуры мирового интернета, пишет ТАСС.

В кабмине порекомендовали ко второму чтению определить источники финансирования по обеспечению операторов связи необходимым оборудованием для пропуска трафика и отметили, что установка на сетях операторов оборудования в рамках законопроекта об устойчивости Рунета не должна сказаться на качестве связи в России.

Проект закона об устойчивости российского сегмента интернета был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ в декабре 2018 года, авторами выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Объясняя важность принятия закона, они ссылались на «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», а также акцентировали внимание на том, что президент США декларирует принцип «сохранения мира силой».

«Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: "Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнёрам, и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем"», — отмечалось в пояснительной записке к проекту.

Вице-премьер правительства Максим Акимов заявлял, что операторы связи, по предварительной оценке, не понесут «фатальных затрат» в случае принятия закона о Рунете и правительство сделает всё возможное, чтобы не перекладывать нагрузку по исполнению норм на них.