Правительство готово потратить на автономный интернет почти 2 млрд рублей

Средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите рунета от внешних угроз предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, а всего за три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Данные содержатся в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно документу, на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования запланировано выделить 597 млн рублей в 2019 году.

«Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта», — подчеркнул знакомый с ситуацией источник агентства.

В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе. По словам источника, «для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет». Вместе с тем на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, согласно проекту паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика», одобренному правительством, Роскомнадзору отводится год начиная с октября 2019 по октябрь 2020 года.

Российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.

Напомним, проект закона об устойчивости российского сегмента интернета был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ в декабре 2018 года, авторами выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Объясняя важность принятия закона, они ссылались на «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», а также акцентировали внимание на том, что президент США декларирует принцип «сохранения мира силой». Правительство поддержало законопроект.