Предновогодняя неделя в Нижнем Тагиле обещает быть прохладной и солнечной

В предновогоднюю неделю в Нижнем Тагиле будет солнечно и морозно. Оттепель сойдёт на нет, установится умеренно прохладная погода, осадков в первой половине недели не ожидается, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 26 декабря, днём столбики термометров покажут до –6°C, ночью — до –14°C. Во вторник и среду, 27 и 28 декабря, дневная температура составит –11°C, ночью столбики термометров могут опускаться до –21°C. В четверг, 29 декабря, синоптики прогнозируют температуру воздуха днём до –11°C, ночью — до –23°C .

В пятницу, 30 декабря, днём будет –14°C и небольшой снег, ночью — до –23°C. В субботу, 31 декабря, также будет снежно, днём температура воздуха составит –14°C, в новогоднюю ночь похолодает до –22°C. В воскресенье, 1 января, будет солнечно, столбики термометров покажут днём –15°C, ночью — до –26°C.