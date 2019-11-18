Правительству предложили уменьшить время продажи алкоголя

Представители Общероссийского народного фронта предложили правительству России на федеральном уровне сократить до 22:00 временной интервал для продажи алкоголя, пишут «Известия».

Документы с инициативой направили в аппарат кабмина, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин отметил, что в Минздраве инициативу поддерживают.

«На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14%, особенно среди молодёжи»,— считает Говорин.

По его мнению, это также может сократить количество ДТП.

В Минздраве «Известиям» подтвердили получение письма, по мнению ведомства, опыт применения таких ограничений показывает их эффективность.

Сейчас региональные власти могут ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в определенные дни. 22 региона России на данный момент используют федеральные нормативы, в остальных действуют более жёсткие нормы — в частности, в Санкт-Петербурге запрет действует с 22:00 до 11:00, в Тюменской области с 21:00 до 8:00, в Чечне — с 10:00 до 8:00 для крепкого алкоголя, а для слабоалкогольных напитков — с 20:00 до 14:00.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей.