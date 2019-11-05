Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей. Если закон будет принят, то сотрудники полиции будут наделены правом доставлять граждан, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в специализированные учреждения, где им будет оказана помощь.

Авторами законопроекта выступили сенаторы и депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия».

По их мнению, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации — по данным МВД России с 2011 года количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения выросло на 34,9%.

«Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии, в связи с алкогольным опьянением», — считают парламентарии.

Авторы инициативы также ссылаются на данные Росстата. Согласно статистике, ежегодно, по причинам связанным с алкоголем гибнет свыше 50 тысяч граждан, в том числе 8-10 тысяч человек умирает от переохлаждения на улицах.

Как пишет Znak.com, в ряде регионов России уже есть спецучреждения, куда могут доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения. Все они созданы в частном порядке при региональных больницах.